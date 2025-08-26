A la cárcel presunto feminicida en Santander: la víctima tenía mordidas en la cara y genitales

Bucaramanga

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías envió a la cárcel a Javier Martínez Vargas, señalado de los delitos de feminicidio y acto sexual violento agravado.

Tras el atroz asesinato de Ana María Ruiz Quintero, de 29 años, que ocurrió el pasado 5 de abril en Lebrija en Santander.

El cuerpo de la joven fue hallado desnudo en el sector conocido como El Basurero, cerca del barrio Villa Paraíso, con un buzo amarrado al cuello y múltiples mordeduras en el rostro, pecho, pelvis y genitales.

Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, en un crimen que evidenció un alto grado de violencia.

La víctima, quien era de Girón y trabajaba en un restaurante entre la vía Lebrija y Barrancabermeja, había sido vista horas antes en compañía de un hombre que aparentemente la obligaba a caminar con él.

Su asesinato generó conmoción y protestas de colectivos de mujeres que exigen justicia y acciones efectivas contra la violencia de género en Santander.

Martínez Vargas fue capturado por la policía nacional el pasado 22 de agosto, pero no aceptó los cargos.

La Fiscalía y el CTI continúan recolectando pruebas para esclarecer plenamente los móviles del crimen, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten sobre el aumento de feminicidios en Santander.

Este año han ocurrido 5 feminicidios en el área metropolitana de Bucaramanga según datos de la policía.