DIM, Nacional, Junior: Estos fueron los resultados de octavos de Copa Colombia

La Copa BetPlay vuelve a entrar en acción con los partidos de ida de los octavos de final que terminarán el próximo miércoles 3 de septiembre con el juego entre Envigado y Millonarios a las 3 de la tarde.

Ya se jugaron las llaves entre Junior y Atlético que ganó el equipo barranquillero 2-0 como local, con goles de Cristian Báez al 51 y al 96. Deportivo Pereira ante Real Soacha en el que el local tuvo una dura prueba, pero ganó 4-3.

Los goles de Soacha fueron de Arney Rocha, Juan David Hoyos y Jayder Asprilla y los de Pereira de Samy Merheg que se fue con doblete, Juan Quintero y Carlos Darwin Quintero. Uno de los de Merheg fue al minuto 95 y el que le dio el triunfo agónico al equipo de Dudamel.

Este miércoles 27 de agosto se jugaron Fortaleza ante el Deportivo Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo, partido que terminó sin goles.

¿Qué otros partidos de Copa se disputaron?

También se jugó el encuentro entre Atlético Bucaramanga y América de Cali en el estadio Américo Montanini. Los locales se fueron en ventaja muy temprano, agravando la crisis de fútbol y resultados que vive el equipo ‘escarlata’.

El gol fue marcado por el delantero Luciano Pons al minuto 16 y con un cabezazo en el área luego de una asistencia de Kevin Londoño. El partido de vuelta será el 3 de septiembre a las 5:15 en el Pascual Guerrero.

Y el último encuentro de la jornada del miércoles se jugó en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Deportes Quindío. Los locales se fueron arriba en el marcador con anotación de Alfredo Morelos al minuto 10 del partido.

Al minuto 47 del primer tiempo, Andrés Román aumentó la cuenta y al minuto 83, Rengifo marcó el 3-0 y Elkin Rivero selló el definitivo 4-0. El juego de vuelta será el 3 de septiembre a las 7:45 p.m. en el estadio Centenario de Armenia.