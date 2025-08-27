Polémico lote La Hormiga será nueva subestación de Bomberos de Bucaramanga

Bucaramanga

En la capital santandereana fue aprobado en el Concejo de Bucaramanga el proyecto de acuerdo mediante el cual el municipio entregará al Cuerpo Oficial de Bomberos un lote conocido como La Hormiga, ubicado en el sector de La Puerta del Sol.

Este terreno, de 814 metros cuadrados, había sido objeto de críticas y cuestionamientos en años anteriores por ser el espacio donde se almacenaba la chatarra del alumbrado público de la ciudad, material que según algunos concejales habría desaparecido.

El predio pasará a manos de Bomberos de Bucaramanga para la construcción de una nueva subestación que busca fortalecer la capacidad operativa del organismo de socorro y reducir los tiempos de respuesta en emergencias.

¿Ahora qué sigue?

Según Diego Rodríguez, director del Cuerpo Oficial de Bomberos, de la ciudad, sigue ahora la sanción del proyecto de acuerdo por parte del alcalde Jaime Andrés Beltrán, después el proceso de transferencia del predio y posteriormente la contratación de los estudios y diseños. Con esto se espera que entre diciembre de 2026 y mediados de 2027 pueda estar funcionando la nueva subestación.

“No puedo dar cifra exacta de cuánto sería la construcción, no quiero quizá en unos meses que tengamos un inconveniente por el valor de la cifra, pero sí puedo decir que Bomberos de Bucaramanga tiene el presupuesto para construir la subestación“.

¿Cuántas estaciones de bomberos hay en la capital santandereana?

