Ministerio Público alerta sobre aumento de intentos de suicidio en Risaralda

Pereira

Según cifras oficiales consultadas en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, a la fecha en Risaralda se han registrado 53 casos de suicidio y 579 intentos de suicidio.

Del total de intentos de suicidio, el 61 % corresponde a mujeres (353 casos) y el 39 % a hombres (226 casos), cifras que reflejan un panorama crítico y que, de acuerdo con el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, requieren una atención inmediata y articulada entre las instituciones de salud.

Lea también: Usuarios rechazan suspensión de servicios a los afiliados de la Nueva EPS en el Eje Cafetero

Ante esta situación, la Personería convocó a mesas de trabajo con la red de salud local para analizar la oferta de servicios existente, identificar barreras de acceso y definir estrategias que fortalezcan la atención integral en salud mental.

“Pereira, como el resto del país, está viviendo un alto índice de afectación en la salud mental, que no solamente tiene que ver con la desatención desde el punto de vista numérico, sino también de los mecanismos de satisfacción del bienestar social. Necesitamos recuperar el trabajo en conjunto, con un solo propósito, recuperar la salud de la gente, crearle bienestar social que le permita sentirse bien y transmitir ese bienestar al resto de la comunidad”, afirmó el personero.

El delegado del Ministerio Público hizo énfasis en la necesidad de prevenir y detectar de manera temprana los problemas de salud mental, con especial atención en jóvenes y adolescentes, sobre todo en periodos sensibles como las vacaciones escolares.

Reales Chacón, destacó que en Pereira se ha evidenciado un incremento en la demanda de servicios de salud mental al igual que en todo el departamento de Risaralda y que, aunque cada vez más personas se animan a hablar sobre el tema, es urgente fortalecer la estrategia de salud mental comunitaria y garantizar que el sistema de salud asuma un rol activo con sus usuarios.

Le puede interesar: Abatido en Risaralda alias ‘Colonia’, encargado de la expansión del Clan del Golfo al Eje Cafetero