Abatido en Risaralda alias ‘Colonia’, encargado de la expansión del Clan del Golfo al Eje Cafetero

Pereira

La Policía Nacional dio de baja a Elmer José Fuentes Muñoz, alias ‘Colonia’, uno de los delincuentes más buscados del departamento de Antioquia, al que el Clan del Golfo le había encomendado liderar la expansión de la estructura criminal desde el Chocó hacia el Eje Cafetero.

Alias ‘Colonia’ tenía un extenso prontuario de más de 20 años de actividad delictiva y enfrentaba siete procesos investigativos. Era señalado como responsable de la activación de artefactos explosivos en abril y mayo de este año en los municipios de Salgar y San Pedro de los Milagros, hechos que dejaron un policía muerto y tres uniformados heridos.

De igual forma, se le atribuye el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría, Risaralda, ocurrido hace apenas una semana, lo que incrementó la alerta de las autoridades en la región que ejecutaron operativos en varios municipios del departamento.

En la acción policial desarrollada en Guática, también fueron abatidos otros dos integrantes de la organización criminal, y fueron incautados dos fusiles y una pistola.

La operación constituye un duro golpe al Clan del Golfo, que pretendía consolidar su presencia en el Eje Cafetero bajo el mando de alias ‘Colonia’, considerado un cabecilla clave en los planes de expansión de este grupo criminal.