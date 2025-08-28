Usuarios rechazan suspensión de servicios a los afiliados de la Nueva EPS en el Eje Cafetero

La Asociación de Usuarios de la Salud de la Nueva EPS (ASUNEPS) manifestó su rechazo y profunda preocupación por la suspensión total de servicios a los afiliados en Quindío y Risaralda, medida anunciada por la Clínica San Rafael Eje Cafetero el pasado 15 de agosto.

La restricción solo permitirá la atención de urgencias vitales, dejando a miles de familias en riesgo de quedarse sin servicios esenciales de salud.

Desde ASUNEPS señalaron que, pese a los derechos de petición y solicitudes presentadas por la comunidad para evitar esta situación, la respuesta de la entidad ha sido insuficiente.

Incluso, en mesas de trabajo con la Defensoría del Pueblo y la Personería de Pereira, se evidenció la pérdida de capacidad de la Nueva EPS para garantizar la prestación de los servicios en la región.

La presidente de ASUNEPS, Liliana Orozco Osorio, aseguró que la pasividad de los organismos de control, como la Superintendencia de Salud, los obliga a alzar la voz públicamente.

“Es negligente permitir que las situaciones lleguen a un punto límite, obligando a clínicas e instituciones prestadoras a suspender servicios que son esenciales para los pacientes. Recordemos que detrás de cada IPS hay familias que dependen de los ingresos de médicos, enfermeras y profesionales de la salud, pero, sobre todo, hay miles de usuarios que confían en las EPS, que no tienen por qué asumir las consecuencias de desacuerdos financieros o retrasos administrativos.”

También señala Orozco Osorio que “aunque se han intentado mantener canales de diálogo, sentimos indiferencia frente a una solución real. Las respuestas parciales no resuelven el problema, y lo que estamos viviendo hoy es muestra de ello; por eso pedimos a las directivas de la nueva EPS que pongan la lupa sobre el eje cafetero.”

El comunicado advierte que la comunidad ha agotado todos los recursos a su alcance como ciudadanos y exige la intervención inmediata de las autoridades competentes para salvaguardar el derecho a la salud de por lo menos 200 mil afiliados en Risaralda.

“Exigimos que se adelanten las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio, evitando remisiones forzadas a IPS que no cuentan con la capacidad suficiente, como ya ocurrió con el dispensador de medicamentos Evedisa. Nuestra voz es clara, la comunidad necesita soluciones inmediatas, responsables y de fondo,” puntualizó la presidente de ASUNEPS.

El objetivo es restablecer de forma plena los servicios de salud y evitar que miles de familias del Eje Cafetero vean vulnerados sus derechos básicos, hasta el momento en la Clínica San Rafael de Pereira, solo se atienden urgencias vitales para los usuarios de las Nueva EPS.