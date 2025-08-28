Medellín

Gobernación de Antioquia lanza campaña en honor a los 13 policías asesinados en Amalfi

En redes sociales circula un video con mensajes de gratitud en honor a los policías asesinados en la vereda Los Toros.

Con este gesto simbólico, la Gobernación de Antioquia busca visibilizar el respaldo de la comunidad hacia la Fuerza Pública. Foto: Cortesía.

La Gobernación de Antioquia difundió en redes sociales un emotivo video para rendir homenaje a los 13 policías asesinados en la vereda Los Toros de Amalfi, en el nordeste del departamento, donde un helicóptero antinarcóticos fue atacado por las disidencias de las Farc y el ELN. El mensaje central: gratitud hacia la Fuerza Pública y un llamado a la unión ciudadana.

La pieza audiovisual, que no dura más de dos minutos, presentada por el gobernador Andrés Julián Rendón, muestra a ciudadanos en diferentes lugares entregando mensajes escritos a mano a policías y soldados.

Una cámara oculta registró sus reacciones al leer frases como: “Gracias por tanto valor y sacrificio”, “En Antioquia los queremos y les agradecemos mucho” o “Ustedes son los verdaderos héroes de Colombia”.

Con este gesto simbólico, la administración departamental busca visibilizar el respaldo de la comunidad hacia los uniformados y, al mismo tiempo, invitar a la población a mantener la solidaridad frente a los hechos violentos que hoy afectan al departamento por el accionar violento de los grupos armados ilegales.

Día de luto

El gobernador Rendón invitó a los antioqueños a sumarse al homenaje este jueves 28 de agosto, declarado día de duelo en el departamento. Las banderas ondearán a media asta, se dispondrá listón negro en los espacios oficiales y a las 11:15 de la mañana se guardará un minuto de silencio en memoria de los policías asesinados.

“Viviremos un día de duelo, las banderas estarán a media asta y a las 11:15 de la mañana, guardaremos un minuto de silencio en su honor. Los invito queridos paisanos a unirse, desde donde estén”, detalló el gobernador.

Recordemos que el homenaje tendrá lugar en el primer piso de la Gobernación de Antioquia y la invitación se extiende a colegios, universidades, empresas y gremios para que se unan en un mismo gesto de gratitud. Además, contará con la participación de los familiares de los policías asesinados.

