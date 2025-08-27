Hospital en Santa Fe de Antioquia suspenderá servicios a usuarios de Nueva EPS por millonaria deuda

Santa Fe de Antioquia

El Hospital San Juan de Dios, entidad pública de salud, en Santa Fe de Antioquia, informó que a partir del 1 de septiembre de 2025 suspenderá la prestación de servicios de salud a los usuarios de Nueva EPS, con excepción de las urgencias vitales.

La decisión, según la institución, se toma debido al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de la EPS, específicamente en los pagos contemplados en diferentes contratos, que regulan la financiación bajo el marco de los Decretos 441 de 2022 y 489 de 2024.

El hospital aseguró que la deuda de $12.670.401.969 ha generado “graves afectaciones” en el normal desarrollo de las operaciones, así como dificultades para cumplir con sus compromisos con médicos, personal asistencial y proveedores.

La medida impactaría la atención de cerca de 250.000 usuarios en el municipio y el área de influencia, quienes se verán limitados en el acceso a servicios de baja y mediana complejidad.

Finalmente, la institución lamentó la afectación a la comunidad y reiteró que espera una pronta respuesta de Nueva EPS antes del 1 de septiembre, con el fin de evitar la suspensión definitiva de los servicios.