La policía abatió a alias ‘Colonia’, acusado de atacar con explosivos a la policía en Antioquia

Antioquia

El director de la Policía Nacional, el mayor general Fernando Triana, informó mediante su cuenta de X que en las últimas horas fue abatido un presunto integrante del Clan del Golfo que había cometido varios delitos en Antioquia. Este hombre en medio de un operativo en Guática, departamento de Risaralda. En el mismo hecho también murieron dos de sus escoltas.

Según el alto oficial, se trata de Elmer José Fuentes Muñoz, alias “Colonia”, quien hacía parte del cartel de los delincuentes más buscados en el departamento de Antioquia por homicidio y terrorismo; está señalado, entre otros delitos, de atacar con explosivos varias patrullas de la policía en el pasado plan pistola. Los artefactos fueron instalados en vías de las poblaciones de San Pedro de los Milagros y Salgar. En estos hechos murió un uniformado y tres más quedaron heridos en los meses de abril y mayo de 2025.

Alias Colonia tenía más de 20 años de vida criminal y tenía siete procesos activos en su contra; además, se le atribuye el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), hechos ocurridos la semana pasada.