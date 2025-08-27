22 familias se desplazaron de Anorí tras combates entre el Ejército y el Clan del Golfo

Anorí, Antioquia

La crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño se agudiza tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Anorí. Al menos 22 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares por miedo a quedar en medio del fuego cruzado.

El alcalde Gustavo Silva precisó que las comunidades afectadas pertenecen principalmente a la vereda Providencia, desde donde se desplazaron hacia el corregimiento de Liberia, mientras que otras personas buscaron refugio en municipios vecinos del Bajo Cauca antioqueño.

“En este punto se presentaron los combates, entonces la gente salió corriendo para pasar el río Nechí y llegar a otros municipios como Cáceres, para pasar a El Bagre y a Zaragoza. Y los otros salieron hacia el corregimiento de Liberia, que es una zona en esa misma región donde hay mejores condiciones de seguridad y algunos hacia el casco urbano del municipio de Anorí”, detalló el mandatario local.

Las confrontaciones entre grupos armados y la Fuerza Pública mantienen en zozobra a los habitantes de las zonas rurales de Anorí. Con este nuevo desplazamiento, ya son seis los episodios de este tipo registrados en lo que va del año.

Por la persistente crisis de seguridad y vulneración de derechos en el municipio, el alcalde Gustavo Silva reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que refuerce la seguridad en la región y brinde garantías de protección a la población civil.

Detalles de combates en la zona

Durante los combates más recientes, que adelanta la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, contra los grupos armados en el Nordeste antioqueño, tres soldados resultaron heridos y un presunto integrante del Clan del Golfo fue abatido.

En el lugar, las autoridades incautaron más de 1.400 municiones de diferentes calibres, diez proveedores, chalecos multipropósito, uniformes camuflados, brazaletes, buzos tácticos y demás material de intendencia, que quedó a disposición de las autoridades competentes.