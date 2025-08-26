Autoridades bombardearon campamento del Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia

Zaragoza, Antioquia

En la madrugada de este martes 26 de agosto se registró un bombardeo en la vereda Vegas de Segovia, zona rural del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño. La operación fue desarrollada por la Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, contra un campamento del Clan del Golfo ubicado en la desembocadura del río Porce.

El alcalde de Zaragoza, Andrés Emilio Luján, confirmó que la comunidad reportó sobrevuelos, disparos y detonaciones a tan solo una hora del casco urbano, lo que generó temor entre los habitantes.

“Tuvimos unos sobrevuelos, unos disparos y un bombardeo muy cerca al centro poblado. Si hay heridos, si la gente se refugió o se desplazó hacia otros lugares, no lo sabemos. Estamos a la espera de tener contactos con los líderes y autoridades, esperando que la comunidad no haya sido afectada”, señaló el mandatario local.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado bajas, capturas ni personas heridas. La fuerza pública continúa en la zona para consolidar los resultados de la operación.

Violencia en Bajo Cauca

El hecho se suma a los combates registrados en Anorí durante las últimas horas, que provocaron el desplazamiento de 14 personas hacia veredas de Zaragoza, quienes solicitaron apoyo para trasladarse a Caucasia, mientras la administración municipal atiende la situación a través del enlace de víctimas.

El alcalde advirtió que esta es una zona estratégica y de alto riesgo, en límites con Anorí, Remedios, Cáceres y Tarazá, donde convergen diferentes estructuras armadas como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que ejercen control territorial y mantienen bajo amenaza a las comunidades rurales.