Congresista santandereano anunció demanda contra decreto que subiría 20% el costo de la energía

Bucaramanga

El representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, anunció que demandará el borrador del decreto presentado por el gobierno nacional.

Proyecto que propone un aumento del 20% en la tarifa de energía eléctrica para estratos 5 y 6, comerciantes e industrias.

El congresista aseguró que esta medida condena a las familias a “elegir entre comer o pagar la luz” y criticó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por contradecir su promesa de reducir tarifas.

“No son capaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en este gobierno. Ministro Edwin Palma deje de hacerse el ridículo. Que no lo cojan de payaso. Por supuesto que vamos a demandar el decreto si este borrador se se hace una realidad, porque ustedes están acostumbrados a abusar de esa posibilidad que tiene el gobierno de sacar decretos”, manifestó el congresista.

Rechazó los argumentos presentados por el gobierno y aseguró que los estratos altos nunca han recibido subsidios en la tarifa de energía.

El borrador publicado por el Ministerio de Hacienda busca recaudar 1,2 billones de pesos a través de la reclasificación de beneficiarios que actualmente están exentos de la sobretasa.

Según el exministro de Minas, Amílkar Acosta, la propuesta afectaría a muchos usuarios industriales que perderían el beneficio y tendrían que asumir el incremento en su factura.

De aprobarse esta medida sería vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos y las empresas de energía, que deberán reportar de manera trimestral los usuarios a los que se les aplique la sobretasa.

El congresista del Centro Democrático insistió en que de convertirse en realidad, demandará el decreto al considerar que vulnera a los sectores productivos y a las familias de mayores ingresos que ya enfrentan altos costos en servicios básicos.