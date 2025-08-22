HOY inicia la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Conozca la programación de este fin de semana
La feria tendrá lugar hasta el 31 de agosto, habrá invitados especiales y muestras musicales.
Lynda Bula, programadora de Contenidos Culturales de Ulibro
Bucaramanga
Inició la vigésimo tercera edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, que se realizará en el Centro de Eventos y Convenciones, Neomundo. Contará con talleres, conversatorios con escritores nacionales e internacionales y muestras musicales.
Dentro de los eventos destacados el día de hoy, está la presentación a las 7:30 p.m de la Orquesta Sinfónica de la UNAB, en el Gran Salón del centro de convenciones.
Lynda Bula, programadora de Contenidos Culturales de Ulibro, añade: “Hoy tenemos la participación de dos grandes escritoras de Latinoamérica, como lo es Brenda Navarro de México y Arianna de Sousa-García, que van a estar en el conversatorio, Escribir lo que no se Nombra, a las 5 p.m."
“Además, se llevará a cabo el encuentro con el escritor Juan Álvarez, autor del libro, Nunca te quise dar en la Jeta, Javier”, destacó Bula.
Conozca aquí la programación de la feria: Clic aquí para leer la agenda.
10 días de feria tendrá la capital santandereana, en donde también se contará con un amplia oferta de obras literarias.