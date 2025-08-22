Bucaramanga

HOY inicia la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro. Conozca la programación de este fin de semana

La feria tendrá lugar hasta el 31 de agosto, habrá invitados especiales y muestras musicales.

Paula Maldonado

Bucaramanga

Inició la vigésimo tercera edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, que se realizará en el Centro de Eventos y Convenciones, Neomundo. Contará con talleres, conversatorios con escritores nacionales e internacionales y muestras musicales.

Dentro de los eventos destacados el día de hoy, está la presentación a las 7:30 p.m de la Orquesta Sinfónica de la UNAB, en el Gran Salón del centro de convenciones.

Lynda Bula, programadora de Contenidos Culturales de Ulibro, añade: “Hoy tenemos la participación de dos grandes escritoras de Latinoamérica, como lo es Brenda Navarro de México y Arianna de Sousa-García, que van a estar en el conversatorio, Escribir lo que no se Nombra, a las 5 p.m."

“Además, se llevará a cabo el encuentro con el escritor Juan Álvarez, autor del libro, Nunca te quise dar en la Jeta, Javier”, destacó Bula.

Conozca aquí la programación de la feria: Clic aquí para leer la agenda.

10 días de feria tendrá la capital santandereana, en donde también se contará con un amplia oferta de obras literarias.

