Precio oficial del café HOY 26 agosto en Colombia: ¿En cuánto está la carga en dólares?

El café en Colombia ha presentado en esto últimos meses un aumento significativo en su precio, luego de que a inicios del mes de agosto este tuviera una tendencia a la baja. No obstante, nuevamente, este martes, 26 de agosto, el precio del café cayó fuertemente, luego de haber presentado un resultado alentador el día de ayer, 25 de agosto, luego cotizarse en 3,096,000 COP.

Por otro lado, la FNC anunció en un trino de X que, en Colombia, se debería de promover el consumo del café y no depender únicamente de compras extranjeras, colocando como ejemplo a Brasil, el segundo exportador de café en el mundo:

"Es importante que Colombia consuma más café. Si vemos a nuestros hermanos brasileros, ellos son los primeros consumidores de su propio café. Brasil es el segundo consumidor del mundo después de Estados Unidos. Nosotros también debemos crecer en consumo interno", @GermanBahamon

Esto es anuncio importante, ya que si se llega a exportar menos café y se aumenta el consumo dentro del país, los precios establecidos pueden variar.

El precio del café HOY, 26 de agosto

Este martes, 26 de agosto, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) estableció que el precio total por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94 es de 3,063,000 COP.

Cabe resaltar que, este valor es calculado de acuerdo a la cotización del cierre en la Bolsa de Nueva York.

Por otro lado, el precio total de la pasilla, el cual es el producto que se aparta por tener defectos en la cosecha, que se ha contenido en el pergamino, es de 10,000 COP/Kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣6️⃣ de agosto

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

A continuación, encontrará el precio del café en las principales ciudades del país.

Armenia : Carga $3,063,500 | Kilo $24,508 | Arroba $306,350

: $3,063,500 $24,508 $306,350 Bogotá : Carga $3,062,250 | Kilo $24,498 | Arroba $306,225

: $3,062,250 $24,498 $306,225 Bucaramanga : Carga $3,061,875 | Kilo $24,495 | Arroba $306,188

: $3,061,875 $24,495 $306,188 Buga : Carga $3,064,250 | Kilo $24,514 | Arroba $306,425

: $3,064,250 $24,514 $306,425 Chinchiná : Carga $3,063,375 | Kilo $24,507 | Arroba $306,338

: $3,063,375 $24,507 $306,338 Cúcuta : Carga $3,061,375 | Kilo $24,491 | Arroba $306,138

: $3,061,375 $24,491 $306,138 Ibagué : Carga $3,062,625 | Kilo $24,501 | Arroba $306,263

: $3,062,625 $24,501 $306,263 Manizales : Carga $3,063,375 | Kilo $24,507 | Arroba $306,338

: $3,063,375 $24,507 $306,338 Medellín : Carga $3,062,625 | Kilo $24,501 | Arroba $306,263

: $3,062,625 $24,501 $306,263 Neiva : Carga $3,061,750 | Kilo $24,494 | Arroba $306,175

: $3,061,750 $24,494 $306,175 Pamplona : Carga $3,061,500 | Kilo $24,492 | Arroba $306,150

: $3,061,500 $24,492 $306,150 Pasto : Carga $3,061,500 | Kilo $24,492 | Arroba $306,150

: $3,061,500 $24,492 $306,150 Pereira : Carga $3,063,375 | Kilo $24,507 | Arroba $306,338

: $3,063,375 $24,507 $306,338 Popayán : Carga $3,063,625 | Kilo $24,509 | Arroba $306,363

: $3,063,625 $24,509 $306,363 Santa Marta : Carga $3,065,125 | Kilo $24,521 | Arroba $306,513

: $3,065,125 $24,521 $306,513 Valledupar: Carga $3,062,750 | Kilo $24,502 | Arroba $306,275

Precio del café en dólares HOY

La plataforma Investing, la cual se dedica a analizar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes, indicó que, el precio del café en dólares tuvo un decrecimiento de -1,88%, que en dólares sería una devaluación aproximada de -7,10 USD.

Asimismo, la página evaluó que el precio del café en dólares se cotizó en 370,65 dólares estadounidenses.

