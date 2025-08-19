¡Así está el precio del café HOY, 19 de agosto! Aquí le contamos que datos mostró la FNC

¡Subió! Precio café HOY 27 de junio en Colombia: valor de la carga en pesos y dólares, según FNC. Imagen de fondo de Canva

El café en Colombia es una de las fuentes primarias de exportación en el país hacia otros países del mundo, tanto así, que, en algunos países, como España, se volvió sumamente popular este grano con la llegada de la franquicia, Juan Valdez.

En dicho país, la circulación de personas que consumen este café es enorme, pese a que Starbucks sigue siendo una de las empresas más reconocidas en la distribución de café, la empresa colombiana no se queda atrás.

Según la plataforma Tierra Madre, explica que el café colombiano es reconocido en la industria cafetera como un producto fácil de vender gracias a su sabor, su familiaridad y cualidades premium que le transmite a los consumidores.

¿Cuál es el precio del café HOY, 19 de agosto en Colombia?

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) mediante un informe, mostró el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, martes 19 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,865,000 COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣9️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/maYaBLEBUl — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 19, 2025

Este nuevo precio representó un alza significativa, pues la semana pasda cerró con un precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,767,000 COP.

Por otro lado, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Precio del café en dólares

La plataforma Investing, la cual se dedica a mostrar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den dentro, presentó como subió el precio del café en un 4,67%, que en dólares serían aproximadamente 15,70 USD. Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza hoy en 351,71 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia : Carga $2,865,500 | Kilo $22,924 | Arroba $286,550

: $2,865,500 $22,924 $286,550 Bogotá : Carga $2,864,250 | Kilo $22,914 | Arroba $286,425

: $2,864,250 $22,914 $286,425 Bucaramanga : Carga $2,863,875 | Kilo $22,911 | Arroba $286,388

: $2,863,875 $22,911 $286,388 Buga : Carga $2,866,250 | Kilo $22,930 | Arroba $286,625

: $2,866,250 $22,930 $286,625 Chinchiná : Carga $2,865,375 | Kilo $22,923 | Arroba $286,538

: $2,865,375 $22,923 $286,538 Cúcuta : Carga $2,863,375 | Kilo $22,907 | Arroba $286,338

: $2,863,375 $22,907 $286,338 Ibagué : Carga $2,864,625 | Kilo $22,917 | Arroba $286,463

: $2,864,625 $22,917 $286,463 Manizales : Carga $2,865,375 | Kilo $22,923 | Arroba $286,538

: $2,865,375 $22,923 $286,538 Medellín : Carga $2,864,625 | Kilo $22,917 | Arroba $286,463

: $2,864,625 $22,917 $286,463 Neiva : Carga $2,863,750 | Kilo $22,910 | Arroba $286,375

: $2,863,750 $22,910 $286,375 Pamplona : Carga $2,863,500 | Kilo $22,908 | Arroba $286,350

: $2,863,500 $22,908 | $286,350 Pasto : Carga $2,863,500 | Kilo $22,908 | Arroba $286,350

: $2,863,500 $22,908 $286,350 Pereira : Carga $2,865,375 | Kilo $22,923 | Arroba $286,538

: $2,865,375 $22,923 $286,538 Popayán : Carga $2,865,625 | Kilo $22,925 | Arroba $286,563

: $2,865,625 $22,925 $286,563 Santa Marta : Carga $2,867,125 | Kilo $22,937 | Arroba $286,713

: $2,867,125 $22,937 $286,713 Valledupar: Carga $2,864,750 | Kilo $22,918 | Arroba $286,475

