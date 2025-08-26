Federación de Cafeteros prevé reducción en las exportaciones para el segundo semestre de este año

Las exportaciones de café en el último año han alcanzado los 14.6 millones de sacos, una cifra que ha sido bien recibida por el mercado mundial, reveló el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Aseguró que por el aumento en la cosecha se debilitaron los cafetales, lo que podría generar una reducción de un millón de sacos en el segundo semestre del año.

Bahamón manifestó que otro factor que podría afectar la cosecha en el periodo julio-diciembre es la intensidad de las lluvias que impactan la floración de las plantas.

La Federación estima que se exportarán 7.1 millones de sacos en la segunda mitad de este año.

“Aparte de tener un buen volumen por ser el segundo productor de arábica del mundo, tenemos calidad, lo que sí, sabemos es que el cambio climático está generando unos retos importantes y después y hay dos factores importantes en este momento a tener en cuenta y es una consideración que todos debemos reconocer”, dijo el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Explicó que uno de los grandes retos en el mercado colombiano es incrementar el consumo de café nacional, así como lo hacen en Brasil.

Diversificación en los mercados

Hoy Colombia exporta a más de 104 países, en donde las exportaciones a Estados Unidos representan el 40% de las exportaciones totales.

De igual manera, desde la Federación se destacó la acogida del café colombiano en los países de Europa, Asia en casos como el de Japón y se buscará conquistar el mercado de la China, con una población que supera los mil millones de habitantes.

Tanto el Gerente de la Federación, Germán Bahamón como la directora Ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Vanusia Nogueira se reunieron con la ministra de Agricultura Martha Carvajalino, en donde discutieron sobre la actualidad de la caficultura colombiana y mundial, sumado de las perspectivas del café, y como el país puede participar dentro de esta industria.

“Hablamos de cómo podemos buscar mayor competitividad, y además cómo hacer una caficultura que sea más amigable con el medio ambiente”, añadió el Gerente General.

¿Qué puesto ocupa Colombia en la producción de café, y cuál es su importancia?

Colombia es el tercer productor mundial de café, y el segundo productor mundial de café arábico, un tipo de café reconocido por su calidad.

La exportación de café es fundamental para Colombia, ya que es un pilar económico, social e incluso cultural, representando un importante sector que genera empleo e impulsa la industrialización del país.