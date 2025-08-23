Caficultor fue mordido por una serpiente en el Quindío, se encuentra en proceso de recuperación

Armenia

El caso se registró en zona rural del municipio de Calarcá cuando un caficultor fue mordido por una serpiente, fue atendido oportunamente en el hospital La Misericordia y gracias a la información aportada por el paciente y a la identificación de la especie a través de una fotografía hubo un diagnóstico rápido y preciso.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez destacó que por fortuna fue atendido rápidamente lo que permite este momento este estable y en proceso de recuperación.

“Afortunosamente fue atendido rápidamente en el Hospital de la Misericordia, le fueron aplicados los sueros antiofídicos allí y pues en la vida de esta persona no sufrió ningún tipo de afectación. Importante tener en cuenta que los reptiles en estas temporadas ellos utilizan normalmente las horas de sol y están por estos sitios, entonces nosotros debemos utilizar botas cuando vamos a estar en una zona con buena vegetación", indicó.

Sostuvo que en los momentos de sol estos reptiles están en el sector rural con mucha vegetación por eso es clave el llamado a los caficultores para que usen botas, guantes y no atacarlas ni molestarlas para evitar afectaciones.

“Es estar pendientes de no atacarlas, no molestarlas. Son animalitos que pues cuando no se molestan o no tienen ningún tipo de contacto directo con el humano, no generan ningún tipo de afectación hacia adelante, por el contrario, generan beneficios a la salud y a la fauna y a la biodiversidad", destacó.

¿Qué hacer en caso de accidente?

Afirmó que cuando se tienen este tipo de accidentes es fundamental acudir al hospital más cercano y tener en cuenta que el suero antiofídico hace parte del plan obligatorio de salud, es decir, todas las instituciones deben contar o generar la respuesta necesaria para la disponibilidad pertinente.

"Importante también decirlo que cuando nosotros tenemos un accidente ofídico, debemos ir al hospital más cercano para ser atendidos y tener en cuenta que el suero antiofídico hace parte del plan obligatorio de salud. O sea, todas las instituciones de salud que nos van a atender a nosotros entre una emergencia de estas deben contar o generar la respuesta necesaria para que el suelo antiofídico esté disponible en esos centros de atención", alertó.

Añadió que son eventos esporádicos y accidentales por eso es importante acatar las recomendaciones tomando las medidas preventivas correspondientes.

“Nosotros hemos hecho una jornada de información a las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud porque digamos la articulación para la atención de estos accidentes, así como los accidentes rábicos no sea de la mejor manera, ponen al paciente a andar por todo el departamento del Quindío entre diferentes instituciones y no le brindan el acompañamiento necesario", mencionó.

Desde el hospital La Misericordia de Calarcá informaron que a hoy cuentan con reservas del suero antiofídico, asegurando una atención oportuna e inmediata en futuros eventos que puedan presentarse en la región.