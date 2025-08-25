Así inicio la semana el precio del café HOY, 25 de agosto, según la FNC

El café es un grano que se utiliza para varias recetas, pero especialmente, en bebidas o acompañamiento para otras comidas. Un caso, son los postres, como el tiramisú, una tarta muy popular alrededor del mundo, en dónde su ingrediente principal es el café.

En Colombia, este postre no es muy relevante, más no quiere decir que no se consuma. Si bien, existen otros postres que, al igual que el tiramisú, su ingrediente estrella es este grano.

Existen algunos más reconocidos que otros, en este caso, se puede hablar de galletas, gelatinas o incluso, helados y tortas. Pese a esto, es más fácil visualizarlo como bebida para acompañar en distintas cafeterías. En muchas tiendas, el precio de estos productos puede variar dependiendo de cuanto cuesten los insumos, como lo es el café.

El precio del café HOY, 25 de agosto

Diariamente, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) muestra mediante un informe, el precio base de mercado que se calculó en el día de acuerdo a la cotización del cierre en la Bolsa de Nueva York, a esto se le suma el dato de la tasa de cambio y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Este lunes, 25 de agosto, la FCN estableció que el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 es de 3,096,000 COP.

Asimismo, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣5️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/dcKMJRNofa — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 25, 2025

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Además, este reporte es importante, ya que también muestra el precio por ciudad en Colombia.

Armenia : Carga $3,096,500 | Kilo $24,772 | Arroba $309,650

: $3,096,500 $24,772 $309,650 Bogotá : Carga $3,095,250 | Kilo $24,762 | Arroba $309,525

: $3,095,250 $24,762 $309,525 Bucaramanga : Carga $3,094,875 | Kilo $24,759 | Arroba $309,488

: $3,094,875 $24,759 $309,488 Buga : Carga $3,097,250 | Kilo $24,778 | Arroba $309,725

: $3,097,250 $24,778 $309,725 Chinchiná : Carga $3,096,375 | Kilo $24,771 | Arroba $309,638

: $3,096,375 $24,771 $309,638 Cúcuta : Carga $3,094,375 | Kilo $24,755 | Arroba $309,438

: $3,094,375 $24,755 $309,438 Ibagué : Carga $3,095,625 | Kilo $24,765 | Arroba $309,563

: $3,095,625 $24,765 $309,563 Manizales : Carga $3,096,375 | Kilo $24,771 | Arroba $309,638

: $3,096,375 $24,771 $309,638 Medellín : Carga $3,095,625 | Kilo $24,765 | Arroba $309,563

: $3,095,625 $24,765 $309,563 Neiva : Carga $3,094,750 | Kilo $24,758 | Arroba $309,475

: $3,094,750 $24,758 $309,475 Pamplona : Carga $3,094,500 | Kilo $24,756 | Arroba $309,450

: $3,094,500 $24,756 $309,450 Pasto : Carga $3,094,500 | Kilo $24,756 | Arroba $309,450

: $3,094,500 $24,756 $309,450 Pereira : Carga $3,096,375 | Kilo $24,771 | Arroba $309,638

: $3,096,375 $24,771 $309,638 Popayán : Carga $3,096,625 | Kilo $24,773 | Arroba $309,663

: $3,096,625 $24,773 $309,663 Santa Marta : Carga $3,098,125 | Kilo $24,785 | Arroba $309,813

: $3,098,125 $24,785 $309,813 Valledupar: Carga $3,095,750 | Kilo $24,766 | Arroba $309,575

Aparte de estos precios, debe tener en cuenta que también depende a cómo se cotice el café en el mercado internacional, como en los países dónde se maneja el dólar.

Precio del café en dólares HOY

La plataforma Investing, la cual se dedica a analizar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes, indicó que, el precio del café en dolares tuvo un decrecimiento de -0,58%, que en dólares serían aproximadamente 2,20 USD.

Asimismo, la página evalua que el precio del café en dólares se cotizó en 376,10 dólares estadounidenses.

