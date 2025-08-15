En el Quindío sostienen que la construcción genera pérdida de hectáreas de café ¿Qué medidas toman?

Armenia

El director del comité de cafeteros del departamento, José Martín Vásquez manifestó que dentro de la estrategia está la sostenibilidad de la caficultura y promover la nueva siembra de área.

Explicó que en los últimos años incentivan la siembra de 350 hectáreas en promedio por año lo que ha permitido precisamente esa sostenibilidad cafetera por lo que actualmente son 18 mil hectáreas sembradas.

Reconoció que las amenazas están relacionadas con la diversificación de cultivos y el tema de la construcción por lo que origina la pérdida de área.

“Hay una amenaza permanente, una diversificación de cultivos, el tema de la construcción, lo cual hace que eh pues se pierda área, pero con estas propuestas y estrategias del comité de cafeteros buscamos darle sostenibilidad al sector cafetero", indicó.

Puntualizó que el proyecto de Tarapacá al municipio de La Tebaida puede generar una pérdida de 250 hectáreas, aunque es clave continuar fortaleciendo el desarrollo del Quindío.

“Y pues, por supuesto, vendrán proyectos de alto impacto en torno al tema logístico y de vías para el desarrollo del departamento del Quindío que consideramos que para nosotros, para el departamento es muy importante, lo cual implicaría también en una afectación en una reducción de área en algunos municipios como por ejemplo, el proyecto Tarapacá al municipio de La Tebaida que puede generar una pérdida de 250 hectáreas", afirmó.

Añadió: “Con tal de que sigamos fortaleciendo el desarrollo del departamento del Quindío, nosotros como comité de cafeteros seguiremos buscando estrategias para recuperar esa área en otros espacios e incentivar el reconocimiento de diferenciación de ese precio por la calidad de café“.

Asimismo, dijo que son 71 predios aproximadamente que serían impactados con la obra por lo que desde ya coordinan los esfuerzos con la gobernación del departamento para identificar las zonas y buscar alternativas para compensar en otros municipios esa pérdida de hectárea.

Afirmó que continúan con programas que alivianan los costos de las labores cafeteras como es el tema de fertilizantes que representa casi el 50% de la actividad para mitigar el impacto en los costos.

“Los fertilizantes es uno de los componentes más costosos que representa casi el 50% de la actividad cafetera sumado a ella, la labor o la labor manual, ya sean los recolectores o quienes hacen las otras actividades, por ejemplo, fumigación, siembra de colinos y nosotros como comité contamos con programas de beneficios de entrega de fertilizantes a muy buenos precios que va a permitir precisamente alivianar esos costos", puntualizó.