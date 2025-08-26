Motín en Estación de Bucaramanga: internos protestan por nuevas medidas para el uso de celulares

Bucaramanga

Un nuevo motín se registró en la Estación Norte de Policía de Bucaramanga, donde internos incendiaron colchonetas y otros elementos en señal de protesta.

La situación fue controlada tras la activación de protocolos de emergencia, sin que se reportaran heridos de gravedad.

De acuerdo con Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga, la revuelta se originó luego de que se implementaran restricciones al uso de celulares y llamadas telefónicas dentro del recinto.

“Son medidas necesarias para mantener el orden, pero que no son del agrado de algunos internos. En la protesta intentaron quemar algunos elementos, pero todo fue controlado a tiempo”, explicó el funcionario.

Confirmó que internamente lograron controlar el incendio y no fue necesario el apoyo de la unidad de Bomberos que llegó al lugar.

🚒#AEstaHora | 🔥 Se registró un motín en la Estación Norte de Bucaramanga, presuntamente por el inconformismo de los internos frente a la mala alimentación y el trato recibido. El Cuerpo de Bomberos asiste el lugar luego que prendieran fuego en el recinto. pic.twitter.com/QvzLtC2cvA — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 26, 2025

Además se contó con la presencia de gestores de convivencia, Defensoría del Pueblo y Personería durante la atención de la emergencia.

Aunque las llamas preocuparon a familiares que esperaban a las afueras de la estación, Rayo aseguró que el motín no pasó a mayores y que los PPL (personas privadas de la libertad) lesionados fueron atendidos por personal médico en el lugar.

Por su parte Hernando Mantilla, veedor de los derechos carcelarios en Santander, señaló que las causas del motín van más allá de las restricciones.

Dijo que responden al hacinamiento crítico y a la suspensión de algunos derechos básicos de los internos, como la recepción de encomiendas y la comunicación con sus familias.

“Estas estaciones se convirtieron en depósitos de seres humanos, donde no se respetan sus derechos. Lo que vimos hoy es la consecuencia del abandono y del hacinamiento”, enfatizó.

El motín vuelve a poner sobre la mesa la crisis carcelaria en Bucaramanga, donde las estaciones de Policía funcionan como centros de reclusión transitorios pero se encuentran con sobreocupación permanente.

La Estación Norte tiene capacidad para 15 internos y en este momento tiene 139 sindicados.

En la Estación Centro hay 110 privados de la libertad cuando tiene capacidad para 15 ciudadanos.

Los internos deben permanecer allí máximo 36 horas, pero varios casos perduran hasta un año.