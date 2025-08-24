Los retos que asume el nuevo comandante de la Segunda División del Ejército Nacional

Bucaramanga

Con la presencia del general Luis Cardozo, comandante del Ejército Nacional, se llevó a cabo la transmisión de mando de la segunda división luego de que el mayor general Giovani Rodríguez fuera trasladado al Comando de Educación y Doctrina y en su remplazo llegara como mandante el brigadier general Rodolfo Morales.

El general Morales ya conoce la zona pues fue comandante de la brigada 30 del Ejército Nacional y ahora asume como comandante de la Segunda División con retos de garantizar la presencia del Estado y la soberanía en zonas difíciles como Catatumbo y el Magdalena Medio.

“Ya hay unos esfuerzos del Gobierno Nacional como es el plan Catatumbo, donde tenemos más de 10.000 hombres desarrollando operaciones de acción decisiva en esa área específica como también en la contención de estos grupos tanto aquí en Santander, en norte Santander, lo que es Cesar y Antioquia”, señaló el general Morales.

Dijo también que en Barrancabermeja se ha fortalecido con la presencia de un comando especial de inteligencia y así contener la llegada de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo que intenta ingresar a este territorio.