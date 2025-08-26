Mindefensa confirma 34 militares secuestrados en San José del Guaviare tras baja de alias ‘Dumar’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de 34 militares en área rural de El Retorno, Guaviare, afirmando que fue ejecutado por civiles armados que interrumpieron la operación militar contra las disidencias de las FARC que se desarrolla desde el domingo pasado.

El ministro Sánchez señaló que este hecho no puede interpretarse como una retención ni como la creación de un supuesto corredor humanitario, sino como una acción delictiva que constituye secuestro.

“No los están reteniendo, eso va contra la unidad de ellos y eso es un secuestro. Aquí nosotros debemos defender nuestra integridad y la de todos los colombianos; no necesitamos un corredor humanitario impuesto por estructuras ilegales”, declaró el jefe de la cartera.

Por su parte el comandante de las fuerzas militares, almirante Francisco Cubides, aseguró que al momento de la extracción de las tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad, no permitiéndola sacar del área a los más de 30 uniformados.

Combate previo contra las disidencias

El ministro explicó que el secuestro se dio en medio de operaciones militares desarrolladas el pasado domingo contra las disidencias de alias ‘Mordisco’, principal amenaza en la región.

Durante los combates, que se extendieron por más de seis horas, fue abatido alias Chito o alias Dumar, señalado como un “alfil terrorista” proveniente del Cauca.

En la operación murieron 10 integrantes de las disidencias, fueron capturados dos más y se recuperó a un menor de edad. No obstante, Caracol Radio conoció que en realidad hay más de 30 cuerpos que no han sido recuperados por los comandos especiales.

El enfrentamiento incluyó ataques a dos aeronaves de la Fuerza Pública, que fueron impactadas, aunque sin consecuencias para la tripulación.

“Gracias a la valentía de nuestros soldados y al apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, se logró mantener la integridad de la tropa y continuar con la operación”, sostuvo el ministro Sánchez.

Informó que el Gobierno ya realizó gestiones ante la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MABOEA) y la ONU, con el fin de garantizar la liberación inmediata de los militares secuestrados.

“Esperamos que los suelten cuanto antes para poder continuar protegiendo a todos los colombianos”, puntualizó.