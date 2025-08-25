Destruido megalaboratorio de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Cauca

Popayán, Cauca

Las Fuerzas Militares y de Policía ubicaron y destruyeron un megalaboratorio de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el occidente del Cauca.

El complejo con capacidad para generar mensualmente hasta cuatro toneladas de la droga valorizadas en cerca de 160 millones de dólares en el mercado internacional, fue localizado en la zona rural del municipio de El Tambo.

El coronel Fabio Martín, Comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico Número 3, aseguró que “en el lugar fueron incautados más de 1.100 kilogramos de cocaína cristalizada, tres toneladas líquidas en proceso y más de 5.000 galones de insumos químicos”.

Agregó que “este centro abastecía las economías ilícitas de la compañía Fray León, del grupo armado organizado residual Carlos Patiño, bajo el mando de alias Iván Mordisco, considerado uno de los objetivos de alto valor para las Fuerzas Militares”.

El impacto económico de esa operación se estima en más de 20 mil millones de pesos, lo que representa un duro golpe a las finanzas de esa estructura.