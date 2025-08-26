Disidencias Farc impusieron toque de queda en Valdivia e Ituango: autoridades investigan

Antioquia

Las autoridades adelantan investigaciones luego de que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc anunciaran, a través de mensajes de WhatsApp, un supuesto toque de queda en los municipios de Valdivia e Ituango, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los mensajes habrían sido enviados por integrantes de los frentes 18 y 36 de las disidencias, quienes advirtieron que la restricción regiría desde este martes 26 de agosto a las 6:00 a.m. hasta el jueves 28 a las 6:00 p.m. en la vía que conecta a Puerto Valdivia con Ituango.

Según el anuncio, el grupo armado iniciaría acciones contra el Clan del Golfo, así como la posible instalación de explosivos en la zona, razón por la cual pidieron a campesinos y transportadores abstenerse de movilizarse.

El coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía en Antioquia, señaló que estos mensajes hacen parte de acciones intimidatorias que buscan generar temor en la población.

“Aquí lo que estamos viendo es una arbitrariedad de los grupos criminales de afectar la movilidad de las personas en este lugar. Además hay unas alertas que se han generado por posibles instalaciones de artefactos explosivos que ya han sido desplegadas a la Fuerza Pública”, detalló el comandante de la Policía en Antioquia.

La Policía y el Ejército mantienen presencia en el territorio y realizan labores de verificación para descartar riesgos a la movilidad y garantizar la seguridad de la población.

Amenazas de las estructuras armadas ilegales

Según el reporte oficial, en lo corrido del año se han registrado al menos 173 amenazas en el departamento, principalmente en corredores estratégicos como la vía hacia la Costa Caribe en Valdivia.

La Policía Nacional confirmó que en algunos tramos de esta carretera y en zonas rurales de municipios como Armenia Mantequilla, al Occidente de Antioquia, se ha reportado la instalación de artefactos explosivos con la intención de atentar contra la fuerza pública.