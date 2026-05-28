Las ‘trochas’ del narcotráfico que disputan disidencias Farc de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare

Detrás de los combates entre las disidencias Farc de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ que han dejado más de 50 muertos en zona rural del Guaviare, está la disputa por corredores clandestinos utilizados para mover cocaína, armas, insumos y hombres armados entre diferentes regiones del sur del país.

En imágenes conocidas por Caracol Radio se observan extensas trochas abiertas en medio de la selva, vías destapadas improvisadas y corredores rurales que atraviesan zonas apartadas donde históricamente han operado estructuras armadas ilegales.

Las fotografías muestran carreteras de tierra rodeadas de vegetación y caminos clandestinos que conectan sectores rurales del Guaviare con corredores estratégicos hacia Caquetá y otras zonas utilizadas para el narcotráfico.

Fuentes militares y de inteligencia advierten que estas rutas se convirtieron en puntos clave para las economías ilegales y por eso hoy son disputadas por las estructuras de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’.

La confrontación no sería ideológica sino por control territorial, movilidad criminal y dominio de rutas utilizadas para sacar cargamentos de cocaína sin ser detectados.

Cada trocha representa capacidad de mover droga, armas y hombres armados entre departamentos, además de controlar pasos estratégicos en regiones dominadas por la selva y la débil presencia estatal.

El alcalde de San José del Guaviare, Willi Rodríguez, confirmó en Caracol Radio que la zona donde ocurrieron los combates está ubicada a más de 130 kilómetros de la cabecera municipal y reconoció la complejidad para que las autoridades puedan ingresar al área.

“Es un punto muy distante, el acceso es por una trocha deteriorada y por lo extenso del territorio se dificulta llegar rápidamente”, aseguró el mandatario.

Rodríguez también explicó que estos corredores permiten a las estructuras ilegales movilizarse entre municipios y departamentos utilizando vías terciarias y rutas fluviales.

“Todo el departamento del Guaviare en esa zona rural son zonas de difícil acceso, pero también el poder conducir a través de las vías y de los ríos del departamento les permite tener movilidad y transportarse de un departamento a otro”, afirmó.

Las autoridades mantienen operaciones en la región mientras intentan verificar el número de muertos que dejaron los enfrentamientos y recuperar los cuerpos en esta zona selvática del Guaviare.