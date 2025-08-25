Golpe a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: murió alias ‘Dumar’ en combates con el Ejército

Las Fuerzas Militares confirmaron que en la tarde de este domingo fue abatido alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, principal cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa, perteneciente a las disidencias de FARC de ‘Iván Mordisco’. La operación se desarrolló en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.

Se trata de una operación de inteligencia planeada desde hace más de cinco meses de manera coordinada con la Policía Nacional y que aún se encuentra en curso. También se tiene el reporte de otro disidente FARC abatido y la captura de seis personas, entre ellas dos mujeres.

La muerte de este cabecilla, que tenía una trayectoria criminal de 15 años, constituye un golpe a las intenciones de expansión y consolidación de las disidencias ordenadas por ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe.

“La neutralización de este sujeto representa una disminución de la capacidad armada del grupo, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquía”, dijeron las Fuerzas Militares en un comunicado.

Lea también: Interceptaciones vinculan al hermano de Iván Mordisco con asesinato de un desmovilizado

Trayectoria criminal

Alias ‘Dumar’ es señalado por las autoridades de múltiples acciones terroristas, como el ataque al Ejército Nacional el 5 de mayo de 2024 en la cual murieron 4 soldados profesionales en zona rural de Argelia (Cauca).

Asimismo, ‘Dumar’ integró el extinto frente 40 de las extintas FARC entre 2014 y 2016. Luego hizo parte del anillo de seguridad de alias “Mayimbú” hasta el año 2022 y en el 2023 se convirtió en un cabecilla de comisión de la estructura Jaime Martínez, bloque Occidental “Jacobo Arenas”.

Durante 2023 y 2024 fungió como cabecilla de compañía de “Alberto Poño”, de la misma estructura y finalmente, desde 2024 hasta la fecha lideraba el Bloque Móvil Martín Villa como su principal comandante. Tenía órdenes directas de ‘Iván Mordisco’ de liderar las confrontaciones con la disidencia de alias Calarcá.

Otras noticias: Policía captura a alias ‘Garrote’, cabecilla de brazo armado de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

¿De qué era responsable ‘Dumar’?

‘Dumar’ registraba orden de captura por concierto para delinquir agravado y la gobernación del Meta ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos, debido a su participación en actividades de reclutamiento forzado de menores, trasladados desde el Cauca hacia el Guaviare y el Meta.

Según las autoridades, el 5 de junio de 2023 asesinó al profesor, líder social y defensor de Derechos Humanos Jairo Enrique Tombe, y a su esposa Leonora González, en el corregimiento El Hoyo, municipio de El Tambo, Cauca. Ese mismo día, perpetró la masacre de tres campesinos en la vereda Río Sucio del mismo municipio.

El 10 de enero de 2024 fue designado por la estructura Carlos Patiño para operar en Popayán, Cauca, donde se dedicó a fortalecer actividades criminales como cobro de extorsiones, secuestros, reclutamientos forzados y trabajo pseudopolítico con comunidades.

El 10 de abril de 2024 ordenó el desplazamiento forzado de la población en las veredas Bolivia, San Juan de Cucho, Nuevo Horizonte y San Juan de Guadua, municipio de Argelia, Cauca.