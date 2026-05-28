Ejército responde a denuncias por comportamientos indebidos en exámenes de incorporación de mujeres

El Ejército Nacional se pronunció frente a las denuncias conocidas sobre presuntos comportamientos indebidos y procedimientos abusivos e irrespetuosos, durante las valoraciones médicas realizadas en la ciudad de Popayán, Cauca, en medio del proceso de incorporación para la prestación del servicio militar.

A través de un comunicado oficial, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas aseguró que ya existe plena disposición para colaborar con las autoridades competentes en la verificación e investigación de los hechos denunciados. Según las denuncias, se habrían registrado tocamientos indebido en el proceso realizado.

“La Dirección de Reclutamiento tiene plena disposición con las autoridades competentes para efectuar la verificación e investigación que se adelanta, suministrando toda la información requerida para el esclarecimiento de los hechos”, indicó la institución.

El Ejército explicó además que los exámenes de aptitud psicofísica realizados a los aspirantes son adelantados por profesionales de la salud y se desarrollan bajo criterios técnicos y clínicos establecidos por la Dirección General de Sanidad Militar.

Según el comunicado, estos procedimientos buscan determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar y están regulados mediante directivas permanentes de la institución.

La institución también señaló que el proceso de incorporación se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos de los ciudadanos que participan en estas jornadas.

Finalmente, el Ejército rechazó “categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”.