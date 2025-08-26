Maduro asegura que su gobierno mantiene conversaciones con MinDefensa colombiano, Pedro Sánchez

Para Nicolás Maduro es entendible que Venezuela refuerce su presencia militar en la frontera con Colombia. Un despliegue de más de 15 mil hombres y mujeres del que, aseguró, ya se ha dado parte a las autoridades en Bogotá.

“Ha habido conversaciones con el ministro de defensa colombiano, espero que eso, digamos, fluya bien. Va a haber videoconferencias y conversaciones entre los mandos militares y policiales nuestros en toda la zona binacional y en toda la zona de Colombia”, dijo Maduro.

El mandatario insistió en que Venezuela es territorio libre de narcotráfico y agregó que el refuerzo militar en la frontera potenciará el combate contra grupos irregulares.

“Quiere decir que tú apenas pasas la raya hacia el lado colombiano, nuestra hermana Colombia, nuestra querida Colombia, y ahí encuentras de todo. Si baja un poquito la guardia, se meten”.

Además, de los más de 15.000 militares, el despliegue en la frontera también incluye vehículos, aeronaves, drones y otros equipos de seguridad y combate, según adelantó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.