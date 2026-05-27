Combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’: se verifica cifra de muertos en Guaviare

Alias ‘Negro Primo’ o ‘Domingo Bicho’, señalado segundo cabecilla de las disidencias Farc de la facción de alias ‘Iván Mordisco’, habría muerto en medio de los enfrentamientos armados que se registran desde hace varias horas entre grupos ilegales en zona rural de Guaviare.

Según información conocida por Caracol Radio, los combates se presentan en inmediaciones de la vereda La Siberia, jurisdicción de San José del Guaviare, entre integrantes de la estructura 44 “Antonio Ricaurte”, alineada con ‘Iván Mordisco’, y la estructura Isaías Carvajal, perteneciente a la facción de alias ‘Calarcá’.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que en la zona se reporta una cantidad indeterminada de muertos, aunque por ahora las autoridades no entregan una cifra oficial debido a las dificultades para ingresar al área donde continúan las confrontaciones.

De acuerdo con documentos de inteligencia militar conocidos por Caracol Radio, alias ‘Negro Primo’ llevaba cerca de ocho años en las disidencias y en 2025 había asumido como segundo cabecilla de la estructura Carolina Ramírez, tras haber sido cabecilla de finanzas y mando medio dentro de esa organización ilegal.

Las autoridades lo señalaban de coordinar actividades de narcotráfico, extorsión, reclutamiento forzado y control armado en zonas de Caquetá, Guaviare y Putumayo. Además, estaría relacionado con hostigamientos contra unidades militares en Puerto Leguízamo, enfrentamientos con otras estructuras criminales y difusión de audios intimidatorios contra comunidades campesinas e indígenas.

En uno de los reportes de inteligencia también se advertía que alias ‘Negro Primo’ tendría bajo su mando cerca de 30 integrantes armados y que había sido designado para asumir responsabilidades dentro de la estructura Armando Ríos, de la facción de ‘Iván Mordisco’.

Las Fuerzas Militares intentan ingresar a la zona para verificar la situación de orden público y establecer oficialmente el número de muertos que habrían dejado estos combates entre las dos facciones de las disidencias Farc.