Medellín, entre las 9 ciudades con el mejor transporte público del mundo según Condé Nast Traveller

Medellín, Antioquia

La revista francesa Condé Nast Traveller incluyó a Medellín en su listado de las nueve ciudades con el mejor transporte público del mundo, resaltando la manera en que el sistema ha transformado la movilidad y la vida de miles de personas en la capital antioqueña.

La publicación ubicó a Medellín en el puesto siete del ranking, por encima de Washington y Estocolmo, gracias a su Metro, Tranvía, buses de tránsito rápido y, especialmente, al Metrocable, la red de teleféricos que conecta a las comunidades ubicadas en las laderas con el centro de la ciudad.

Según la revista, el Metro de Medellín es un símbolo de orgullo ciudadano, no solo por ser el único sistema de transporte ferroviario de Colombia, inaugurado en 1995, sino también por la forma en que se planificó con participación de la comunidad y por su impacto positivo en la reducción de tiempos de viaje: trayectos que antes podían tardar hasta dos horas, ahora se hacen en apenas 30 minutos.

Condé Nast Traveller destacó además que Medellín fue la primera ciudad en el mundo en integrar teleféricos al sistema de transporte público masivo, un modelo que después fue replicado por otras ciudades.

La revista recomienda a los viajeros subirse a la Línea L del Metrocable hasta el Parque Arví, para disfrutar de un recorrido único que combina eficiencia en la movilidad con paisajes naturales, observación de aves y más de 80 kilómetros de senderos para caminar.