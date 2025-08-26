Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en El Bagre y Zaragoza

Bajo Cauca, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia reportó la captura en flagrancia de dos presuntos sicarios pertenecientes al componente urbano de la subestructura criminal Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, con presencia en los municipios de El Bagre y Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los detenidos fueron identificados con los alias de “Cocodrilo” y “Alemán”, ambos con más de cinco años de trayectoria criminal. De acuerdo con las autoridades, “Cocodrilo” sería uno de los responsables de homicidios selectivos y atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, mientras que “Alemán” ya contaba con antecedentes judiciales por daño en bien ajeno.

El Coronel Oscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia expresó “En labores de verificación y búsqueda en la zona rural, se encuentran dos personas las cuales tienen una actitud sospechosa al ver la presencia de la fuerza pública, evaden y huyen hacia un río donde posteriormente la policía los logra capturar”

Durante el procedimiento, las unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) les hallaron en su poder:

Dos armas de fuego tipo revólver calibre 38

25 cartuchos del mismo calibre (algunos para perforar blindaje)

Un equipo celular

Según las investigaciones, los capturados mantenían confrontaciones con otros grupos ilegales como el ELN, disidencias de las FARC (frente 36) y estructuras de delincuencia común, en disputa por el control de rentas ilícitas en la región.

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación significativa a la capacidad delictiva de la subestructura Uldar Cardona Rueda, reduciendo el accionar criminal en municipios como El Bagre y Zaragoza.