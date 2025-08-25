La línea L del metrocable está fuera de servicio por mantenimiento hasta el 29 de agosto

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín inició el pasado 31 de mayo el mantenimiento mayor anual de sus seis cables aéreos, una intervención programada que se extenderá hasta septiembre y cuyo objetivo es preservar la seguridad y confiabilidad del sistema.

Como parte de estos trabajos, la empresa informó que la línea L del Metrocable no prestará servicio desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, y que volverá a operar normalmente el sábado 30 de agosto.

El mantenimiento mayor incluye el cambio de piezas técnicas como rodamientos, mangueras y poleas. También se realizan pruebas de los sistemas de seguridad.

Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos del Metro explicó “vamos a revisar sistemas de frenado, sistemas de aceleración y desaceleración. Revisamos el cable portador tractor y revisamos toda nuestra infraestructura”

Estas labores son certificadas por un externo bajo normativas internacionales, lo que garantiza la seguridad de los componentes antes de la reanudación del servicio.

El Metro de Medellín reiteró que estas intervenciones son indispensables para la operación segura y confiable del sistema y agradeció a los usuarios su comprensión frente a las suspensiones temporales.