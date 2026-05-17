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17 may 2026 Actualizado 23:05

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Medellín

Marinilla eleva a $200 millones la recompensa para capturar a los responsables de la masacre

También hubo compromisos de reforzar las acciones operativas en el área urbana y rural, además de un fiscal especializado para adelantar la investigación.

Alcaldía Marinilla

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Marinilla- Antioquia

Se realizó el consejo de seguridad en el municipio de Marinilla en el que particpó la alcaldía, gobernación, policía, Ejército y Fiscalía, donde se reportó una masacre en la vereda Altos del Mercado. En esta reunión se analizó el hecho violento y se tomaron algunas acciones para poder esclarecer este hecho.

Entre las decisiones se destaca el incremento del valor de la recompensa para incentivar la denuncia para capturar a los responsables; así lo informó la administración local mediante un comunicado.

Una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información efectiva que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables. Las autoridades garantizarán absoluta reserva. Asimismo, se reforzará la presencia operativa en zona rural y urbana con grupos especiales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional”.

También informó que la Fiscalía designó un fiscal especializado para acelerar las investigaciones judiciales de esta reciente masacre.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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