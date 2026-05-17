Marinilla eleva a $200 millones la recompensa para capturar a los responsables de la masacre

Marinilla- Antioquia

Se realizó el consejo de seguridad en el municipio de Marinilla en el que particpó la alcaldía, gobernación, policía, Ejército y Fiscalía, donde se reportó una masacre en la vereda Altos del Mercado . En esta reunión se analizó el hecho violento y se tomaron algunas acciones para poder esclarecer este hecho.

Entre las decisiones se destaca e l incremento del valor de la recompensa para incentivar la denuncia para capturar a los responsables ; así lo informó la administración local mediante un comunicado.

“Una recompensa de hasta $200 millones para quien entregue información efectiva que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables. Las autoridades garantizarán absoluta reserva. Asimismo, se reforzará la presencia operativa en zona rural y urbana con grupos especiales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional”.

También informó que la Fiscalía designó un fiscal especializado para acelerar las investigaciones judiciales de esta reciente masacre.