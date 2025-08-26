Cinco emisoras ilegales estaban poniendo en riesgo las operaciones aéreas en Medellín

Medellín

En un operativo conjunto entre la Agencia Nacional del Espectro, la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Seguridad de Medellín, desmantelaron cinco emisoras ilegales que estaban poniendo en riesgo las operaciones aéreas de la ciudad, debido a las interferencias que generaban en las comunicaciones de las aeronaves con la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera.

Según explicó la Secretaría de Seguridad de Medellín, “las frecuencias intervenidas fueron La Consentida (93.5 FM), La Popular (105.6 FM), Sentimiento Estéreo (106.6 FM), Radio Ya (103.5 FM) y La Caliente (91.3 FM), esta última con cobertura del 80 % del territorio metropolitano”.

Las estaciones operaban de manera irregular en frecuencias que además afectaban el servicio de telefonía móvil, el internet y algunas frecuencias para la atención de emergencias en la capital antioqueña.

Gracias a los operativos se lograron cesar las emisiones de estas estaciones, el decomiso de equipos de las cinco emisoras y evitar una tragedia en Medellín.

Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad de Medellín, indicó que: “Estas estructuras ilegales no solo cometen delitos, también ponen en riesgo la seguridad aérea y la de nuestros ciudadanos. Con inteligencia, articulación institucional y cooperación con el Gobierno Nacional, no daremos tregua a quienes pretendan operar al margen de la ley”.

Luego de los procesos de investigación, las autoridades establecieron que estas emisoras operaban sin autorización, “interfiriendo señales críticas como las comunicaciones entre aeronaves y la torre de control del aeropuerto Olaya Herrera, además de impactar el funcionamiento de la telefonía móvil, el acceso a internet, las transmisiones de televisión y las frecuencias utilizadas por servicios de emergencia como ambulancias y Policía”, indicaron las autoridades.

¿Qué sanción hay para los responsables?

Lo que indica la ley en este tipo de situaciones es que se prevé multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, incluyendo además investigaciones penales, conforme al artículo 257 del Código Penal.

Ya los equipos decomisados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.

Continúan los monitoreos

La Agencia Nacional del Espectro, la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría, la Aeronáutica Civil y la Secretaría de Seguridad de Medellín, indicaron que continúan con el monitoreo y control para evitar que este tipo de situaciones ocurran en la capital antioqueña, garantizando que no hay interferencias y que el espectro es seguro para todos los ciudadanos.

Ya había antecedentes

Las autoridades confirmaron que las frecuencias desmanteladas ya tenían antecedentes de interferencias recurrentes, lo que obligó a un proceso de investigación y seguimiento técnico por parte de la Agencia Nacional del Espectro y la Aeronáutica Civil.

Los pilotos reportaron las interferencias

La Secretaría de Seguridad indicó que en varios casos se registraron incidentes en los que las aeronaves reportaron dificultades para comunicarse con la Torre de Control del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que demostró el nivel de riesgo que generaban estas emisoras clandestinas.

Luego de los reportes de los pilotos, se incrementaron los análisis para determinar los orígenes de estas interferencias, logrando identificar las emisoras ilegales que estaban ocasionándolas y poniendo en riesgo la operación en el Olaya Herrera.