Día sin carro en Medellín, 29 de agosto: iniciativa de Universidades promover conciencia ambiental

Medellín, Antioquia

Este viernes, cerca de 140.000 personas entre estudiantes, docentes y empleados de las principales universidades del Área Metropolitana participarán en el Día sin Carro universitario, una iniciativa que busca transformar la movilidad y generar conciencia ambiental en la región.

Dentro de la jornada estarán incluidas nueve instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional - sede Medellín, la Universidad de Medellín, la Universidad EIA, la Universidad EAFIT, la Universidad CES, la Universidad de Antioquia, la Corporación Universitaria Lasallista y la Institución Universitaria ITM.

Día sin carro en Medellín: sectores y vehículos que pueden circular

Durante la jornada, los campus universitarios permanecerán cerrados al tráfico de vehículos convencionales. Solo podrán circular automotores eléctricos, híbridos y aquellos destinados a transportar personas con movilidad reducida. La medida pretende incentivar el uso de medios alternativos como la caminata, la bicicleta y el transporte público masivo.

Alejandro Villa, rector del ITM expresó "Con la sumatoria y el esfuerzo de otras acciones similares, podemos seguir favoreciendo las condiciones del medio ambiente. Nos tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a los otros, pero tenemos que cuidar también el medio ambiente"

El Día sin Carro es el evento central de la Semana de la Sostenibilidad, que incluye talleres, conferencias y exposiciones orientadas a sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.