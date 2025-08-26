Recuperan 40 cuerpos de desaparecidos en cementerios de Caucasia y Santa Fe de Antioquia

Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 40 cuerpos en dos cementerios de Antioquia, en medio de las acciones humanitarias que se adelantan para esclarecer el paradero de miles de víctimas del conflicto armado en el país.

Las intervenciones se llevaron a cabo en los municipios de Caucasia y Santa Fe de Antioquia. En el cementerio Nuestra Señora de las Misericordias de Caucasia, los equipos forenses abrieron 25 bóvedas de diferentes pabellones, de donde fueron extraídos 26 cuerpos que no contaban con identificación, además, se tomaron 14 muestras de ADN de familias buscadoras.

De manera paralela, en Santa Fe de Antioquia se desarrolló un trabajo similar en el cementerio local, lo que permitió la recuperación de 14 cuerpos adicionales.

Según Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda, todos los restos recuperados serán trasladados a laboratorios especializados, donde se adelantarán análisis forenses que permitan establecer la identidad de las víctimas.

El proceso busca facilitar la entrega digna de los cuerpos a sus familiares, quienes llevan años, e incluso décadas, en la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.

Estas labores hacen parte del Plan Regional de Búsqueda en Antioquia, una estrategia que articula intervenciones en cementerios y zonas rurales donde se presume que fueron inhumadas personas desaparecidas en el marco del conflicto. Antioquia es uno de los departamentos con más casos reportados a lo largo de los años.