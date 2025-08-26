1.345 firmantes de paz continúan en el proceso de reincorporación en Antioquia: ARN

Antioquia

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó en Medellín su rendición de cuentas 2024, donde destacó que 1.345 firmantes del Acuerdo de Paz permanecen activos en su proceso de reincorporación en Antioquia.

De esa cifra, 232 personas viven en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicados en Remedios, Anorí, Dabeiba y Mutatá, mientras que 1.113 desarrollan su proceso fuera de estos espacios, en Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) como Urrao, Frontino, Ituango, Mutatá y Medellín.

En el componente económico, para 2024, la ARN aprobó 598 proyectos productivos, beneficiando a 1.211 personas. De estos, 581 corresponden a iniciativas individuales y 17 a proyectos colectivos.

El balance también destacó la compra del predio El Viento en Yalí (333 hectáreas para 31 beneficiarios) y la entrega de 12 viviendas definitivas en Ituango, con una inversión superior a $1.500 millones. Así mismo, resaltó la firma de 1.270 actas de vinculación al Programa de Reincorporación Integral.

“Avanzamos en los otros procesos, en ajustar la normatividad. Necesitamos trabajar para que haya garantías de no repetición y quienes se acogen a la dejación de armas, puedan sostenerse y tengan condiciones para estar. En ese orden de ideas también destacamos la vinculación, en Antioquia, de 107 comparecientes de la fuerza pública”, dijo la coordinadora territorial de la ARN en Antioquia, Luz Nelly Osorno.

La rendición incluyó además la aprobación de normas como la Resolución 1369 de 2024 de proyectos productivos, y el Decreto 846 de 2024 del Sistema Nacional de Reincorporación. También se destacó la articulación con 38 entidades públicas y privadas con los programas de la ARN.