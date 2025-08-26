Zozobra en Nordeste antioqueño: hay tres combates activos entre disidencias, Clan del Golfo y ELN

Antioquia

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño sigue siendo crítica luego del ataque con explosivos de las disidencias de las Farc contra un helicóptero de la Policía antinarcóticos en Amalfi, que dejó un saldo de 13 uniformados muertos. Pese a las operaciones militares desplegadas en la zona, persisten los enfrentamientos entre el Frente 36 de las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN.

El panorama de violencia ha generado temor entre los habitantes de la región, al punto que cerca de 50 personas decidieron abandonar sus viviendas en Amalfi y trasladarse hasta Anorí para resguardar sus vidas.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, señaló que actualmente se mantienen al menos tres confrontaciones activas en los municipios de Amalfi, Anorí y Segovia, pese a la presencia de la Fuerza Pública.

“Sigue existiendo un temor causado a raíz de los hechos que acontecieron en la vereda Los Toros con respecto al asesinato de estos policías y posiblemente también del constreñimiento que pueden efectuar esas estructuras, especialmente el Frente 36 contra la población civil”, indicó.

Las autoridades esperan que con el refuerzo de los operativos contra la delincuencia y el actuar de las estructuras criminales, en los próximos días las familias desplazadas puedan retornar a sus hogares y mejoren las condiciones de seguridad en el territorio.

Seguridad en el Nordeste antioqueño

En respuesta a la escalada de violencia, el Ejército ha desplegado más de 300 uniformados en el Nordeste antioqueño, donde también se ha hecho uso de artillería pesada.

Según reportes oficiales, en lo corrido de las operaciones se han ejecutado 28 acciones ofensivas que han dejado como resultado 105 integrantes de los grupos armados neutralizados, además de la incautación de 4.181 municiones.