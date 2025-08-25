Defensora del Pueblo Iris Marín anunció actualización de alerta temprana para Cali

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, visitó este lunes la ciudad de Cali para acompañar a los pacientes que permanecen hospitalizados tras el atentado ocurrido la semana pasada en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Durante su recorrido, lamentó la muerte de seis personas, así como las recientes amenazas contra el alcalde de Cali Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro.

“Lamentar la amenaza que han sufrido el alcalde de Cali y también la gobernadora del Valle, rechazar enérgicamente estas amenazas y hacer un llamado a las instituciones de fortaleza, de coordinación, de articulación, con la seguridad de que, si nos ponemos de acuerdo, vamos a poder neutralizar esta situación tan seria que está pasando el municipio”, expresó la defensora.

Ante estas dos situaciones la Defensora afirmó que es necesario actualizar la alerta temprana de Cali, debido al incremento de la violencia en el suroccidente del país.

“Estamos evaluando expedir una nueva alerta para Cali que actualice el escenario del riesgo de la alerta 01/2022, porque realmente la dinámica ha cambiado, evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional” aclaró la Defensora Iris Marín.