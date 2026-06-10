Cayó ‘Leison’, señalado autor material del asesinato y desaparición de turistas en Buenaventura

Alias ‘Leison’ sería el hombre que aparece en un video en el que se observa llevándose a una de las víctimas antes del crimen. Foto: Policía del Valle del Cauca.

Buenaventura

Las autoridades capturaron a alias ‘Leison’, presunto integrante de la estructura delincuencial ‘Los Shotas’, señalado como el autor material del asesinato de Alexánder Valencia, de 44 años y de la desaparición de su hijo Nicolás Valencia, de 22, hechos ocurridos el pasado 18 de mayo en el corregimiento de La Bocana, en Buenaventura.

El operativo se realizó en el estero Santa Alicia, donde también fueron detenidos alias ‘Yéfer’ y ‘Chinga’, quienes harían parte de la misma organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Leison’ sería el hombre que aparece en un video difundido en redes sociales, en el que se observa llevándose a una de las víctimas antes del crimen.

“Este actor criminal presenta un prontuario por homicidio, porte ilegal de armas y hurto entre los años 2018 y 2025”, informó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Durante el procedimiento también fue aprehendido un adolescente de 17 años. Además, las autoridades incautaron tres fusiles de asalto, dos pistolas, una escopeta, una granada de fragmentación y munición.

La captura de alias ‘Leison’ se suma a la de alias ‘Cheo’, señalado cabecilla de ‘Los Shotas’, quien fue detenido junto con otros cuatro integrantes de esa estructura criminal pocos días después de los hechos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer el caso y dar con el paradero de Nicolás Valencia, quien permanece desaparecido.