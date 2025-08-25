Fundación Adrián Ramos y Universidad Santiago de Cali abren camino a la formación colaborativa

La Fundación Adrián Ramos en convenio con la Universidad Santiago de Cali, se han propuesto cambiarle la vida a un joven de Villa Rica, Cauca. Se trata de Juan Stevan Salazar, deportista en la Fundación y ahora estudiante de contaduría en la Universidad.

“Firmamos un convenio para un apoyo mutuo. La fundación Adrián Ramos abre unos escenarios de práctica para programas como psicología y fisioterapia, complementando la formación de los jóvenes. Frente a esto, abrimos una beca, donde la universidad va a cubrir el 100% de los estudios de Juan Stevan, dándole el acompañamiento para que sea un futbolista con una gran formación mental”, contó el Rector Carlos Andrés Pérez de la Universidad Santiago de Cali.

Por otro lado, Adrián Ramos, ex futbolista profesional colombiano, en una entrevista con Caracol Radio, añadió que: “En la fundación buscamos alternativas para que los jóvenes practiquen deporte, pero también se superen académicamente. Juan Stevan es uno de los chicos que inició con la fundación y ahora tiene el privilegio de arrancar con el convenio que hicimos con la Universidad Santiago de Cali, gracias al rector Carlos Andrés Pérez y a Oscar Gallego”.

Este acercamiento entre la Fundación Adrián Ramos y a la Universidad Santiago de Cali, beneficia también a la sociedad Vallecaucana, que recibe la formación académica

El convenio entre ambas partes que colabora con la sociedad, al formar jóvenes deportiva y académicamente, es en principio por cinco años.