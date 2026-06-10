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10 jun 2026 Actualizado 23:13

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Lanzan artefacto explosivo contra vehículo particular en medio de protestas en Universidad del Valle

El Alma Mater se encuentra en cese de actividades hasta el 23 de junio.

En los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle, al sur de Cali, encapuchados lanzaron papas bomba contra un vehículo particular.

En los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle, al sur de Cali, encapuchados lanzaron papas bomba contra un vehículo particular.

En los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle, al sur de Cali, encapuchados lanzaron papas bomba contra un vehículo particular.
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Desde la 1 y 30 de tarde de hoy miércoles 10 de junio, encapuchados bloquean la calle 13 con carrera 100, en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, al sur de Cali.

Cabe anotar que desde la semana pasada la Universidad del Valle se encuentra en cese de actividades, las cuales se reanudarán el próximo 23 de junio.

Rechazamos cualquier acción terrorista y de violencia contra de la ciudadanía”, afirmó el subsecretario de Movilidad de Cali sobre los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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