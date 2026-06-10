Lanzan artefacto explosivo contra vehículo particular en medio de protestas en Universidad del Valle
El Alma Mater se encuentra en cese de actividades hasta el 23 de junio.
Desde la 1 y 30 de tarde de hoy miércoles 10 de junio, encapuchados bloquean la calle 13 con carrera 100, en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, al sur de Cali.
Cabe anotar que desde la semana pasada la Universidad del Valle se encuentra en cese de actividades, las cuales se reanudarán el próximo 23 de junio.
“Rechazamos cualquier acción terrorista y de violencia contra de la ciudadanía”, afirmó el subsecretario de Movilidad de Cali sobre los disturbios en inmediaciones de la Universidad del Valle.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...