“Juan Diego muchas Gracias” así cantaron los amigos del menor de 17 años que murió en atetado en Cali

Con un acompañamiento masivo de familiares, amigos y vecinos, Cali le dio el último adiós a Juan Diego Martínez, un joven de 17 años que perdió la vida en el atentado ocurrido en inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea. Martínez recibió el impacto total de la onda explosiva que le arrebató la vida cuando se dirigía con su madre al centro de la ciudad para comprar insumos para su peluquería.

Durante el sepelio, realizado en el cementerio Metropolitano del Norte, el dolor y el reclamo de justicia marcaron la despedida. Los asistentes, vestidos con prendas y globos blancos, recordaron al joven como un muchacho alegre, divertido, hincha del Deportivo Cali y un ejemplo de emprendimiento para su comunidad en Poblado Campestre, en el municipio de Candelaria donde vivía.

En medio de cantos, flores y música, la comunidad expresó su cariño. Sus amigos entonaron una frase que conmovió a todos los presentes: “Juan Diego muchas gracias”.

La familia, profundamente golpeada por la tragedia, manifestó sentirse acompañada por caleños que incluso no conocían al joven. Lo acompañaron en el sepelio donde las flores, los cantos, el amor y el llanto se hicieron presentes.

El dolor es aún mayor, pues la madre del joven, María Elena Echeverry, permanece en cuidados intensivos en un hospital de Cali debido a las graves heridas que sufrió durante el atentado. De acuerdo con testigos, la mujer pedía a gritos que atendieran a su hijo, pero este falleció aproximadamente 15 minutos después de la explosión, pese a ser trasladado de urgencia a una clínica.

Víctor Muñoz, allegado a la familia de Juan Diego Martínez, dijo que la vida se le fue cuando iba con su mamá “lastimosamente el niño falleció, iba con su mamá cuando detonó la bomba, él falleció a los 15 o 20 minutos. Él vivía en el Poblado Campestre, él tenía una peluquería Y a eso venía a comprar insumos para la peluquería e iban pasando en moto y recibió todo el impacto”, dijo el señor Víctor Muñoz.

Como familiar manifestó que es difícil saber de dónde vienen estos ataques que quieren sembrar temor, pero pide que los criminales no involucren a la gente inocente.