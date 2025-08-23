Avanza la recuperación en la zona afectada por atentado en inmediaciones de la Base Aérea

Recuperación de la zona afectada por la explosión del pasado 21 de agosto

Avanzan las labores de recuperación y limpieza en el sector aledaño a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde el pasado jueves 21 de agosto se registró un atentado terrorista que dejó daños en más de 90 viviendas, la malla vial, andenes y varios establecimientos comerciales.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, las empresas de aseo han recolectado más de 60 toneladas de escombros y residuos. Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura se prepara para iniciar las reparaciones de las vías y andenes afectados, especialmente de 110 metros lineales entre las calles 52 y 54.

Recuperación de la zona afectada por la explosión del pasado 21 de agosto Ampliar

“Hasta el momento, tenemos 92 viviendas afectadas, de las cuales ya hemos visitado una por una a más de 40”, indicó Diego Hau, secretario de Gobierno de Cali. “También tenemos una decena de empresas y negocios impactados en esta zona. De la mano de la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Cali, ya estamos trabajando para apoyarlos y que puedan reabrir sus operaciones”.

Por su parte, la Secretaría de Salud y la Red de Salud del Norte instalaron un puesto de atención en el área, al que han asistido cerca de 230 personas, quienes han recibido servicios médicos y acompañamiento psicosocial. “De esta manera cuidamos la vida de las personas”, recalcó el secretario.

La Secretaría de Educación también dispuso un plan de atención emocional para estudiantes y docentes de las instituciones Juan de Ampudia y Manuel María Mallarino, con espacios de diálogo.

Recuperación de la zona afectada por la explosión del pasado 21 de agosto Ampliar

La Secretaría de Infraestructura también realizó la demolición de una estructura afectada correspondiente al negocio Cindy Cocos.

Según informó el alcalde de Cali Alejandro Eder, están buscando alternativas para ayudar a los pequeños comerciantes y empresarios a levantar nuevamente su negocio y no perder los empleos que generan.

“Estamos trabajando obviamente con la gente, ayudándole a las a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a ver cómo los ayudamos a levantarse otra vez, que no se pierdan esos empleos. Ya hablamos con algunas de las empresas más grandes, como por ejemplo con Dollar City, ellos van a arreglar su local o su tienda y ellos siguen trabajando”, comentó el alcalde.