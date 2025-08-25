“De la plaza a la caseta con Cali nadie se meta” fue el coro de los asistentes durante la velatón

Un momento muy conmovedor y de unión al que se llamó la Ceremonia de la Luz, en la cual los caleños se unieron masivamente.

Los asistentes mostraron empatía por el dolor de quienes viven hoy las consecuencias del terrorismo, especialmente las víctimas del atentado en el barrio La Base frente a la Escuela Militar de Aviación.

En el mismo punto donde estallaron los explosivos se encendieron las velas y, los caleños, vestidos en su mayoría de blanco como símbolo de solidaridad y esperanza, oraron y rechazaron la violencia.

Velatón en Cali

Esas voces de rechazo expresaron tristeza “eso es un acto de mucha maldad. Gente inocente que perdió la vida. Muy triste”, dijo uno de los acudientes a la velatón; otra persona manifestó apoyo “lo que está pasando con otras personas uno lo siente, porque es como que fuera uno en todo lo que está sucediendo”, dijo; por otro lado una vecina del lugar que vivió el momento de la explosión, expresó que aún escucha en su cabeza el sonido del estallido y siente dolor al ver las consecuencias, por eso encendió una vela y oró por las víctimas “a expresar el dolor que un que yo siento por todas las personas que murieron. Y los que están heridos hay que seguir orando por ellos”.

Al lugar también llegaron como representantes de la orquesta Guayacán Nino Caicedo y Alexis Lozano con un mensaje muy claro “Con Cali nadie se meta”, frase se su icónica canción Torero con la cual rechazaron el terrorismo.

“Es un acto de fe, ahora en tiempos difíciles para Cali y nosotros, Guayacán, determinamos cubrir a Cali con este acto profético ‘de la plaza a la caseta con Cali nadie se meta’ en guerra o en paz, la música siempre presente, téngalo en su corazón siempre, no tengan miedo”, expresó Nino Caicedo.

El acto terrorista vivido en Cali la semana pasada dejó 78 personas lesionadas de las cuales 54 ya fueron dadas de alta, tres pacientes continúan en cuidados intensivos y seis perdieron la vida.

De los fallecidos, en la tarde del domingo 24 de agosto, tres días después del atentado, se llevó a cabo el sepelio de Juan Diego Echeverri, un menor de 17 años que se movilizaba en moto con su madre cuando recibió la onda explosiva, fue despedido por sus amigos, familiares y vecinos con un “Juan Diego muchas gracias”.

También fue el sepelio de la docente Marta Lucía Agudelo, quien murió casi al instante luego de abrazar a su esposo.

Ambos fueron sepultados en el cementerio Metropolitano del norte con un acompañamiento masivo.