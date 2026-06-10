Autoridades buscan identificar a persona hallada sin vida en corregimiento de Rozo

Las autoridades en el Valle del Cauca investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual fue reportado por trabajadores de la estación de transferencia de residuos del corregimiento de Rozo, en el municipio de Palmira.

Al lugar llegaron las unidades judiciales para realizar la inspección técnica y el levantamiento.

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Ante el hecho la empresa de aseo Promo Cali Valle aclaró a través de un comunicado que, el cuerpo no fue encontrado al interior de un vehículo de recolección, sino en las instalaciones de la estación de transferencia, además reiteró su “disposición para colaborar plenamente con las autoridades, suministrando la información que sea requerida en el marco de la investigación”.

Por su parte, el mayor Jonathan Hernández, comandante del distrito de Policía de Palmira, dijo que se adelanta la investigación para establecer la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

“Los hechos fueron conocidos luego que la central de radio recibiera información sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un contenedor perteneciente a una empresa encargada del manejo de residuos sólidos ubicado en el kilómetro 5 de la vía Palmaseca Rozo”, explicó el oficial.

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Las autoridades continúan con las labores investigativas para determinar cómo llegó el cuerpo al lugar y establecer las causas de la muerte.