En Cali alertan sobre posibles irregularidades en trámites de tránsito y publicidad engañosa

Debido a los hallazgos en una visita a una academia de conducción, desde la Administración Distrital advirtieron sobre presuntas irregularidades en algunos trámites relacionados con la expedición de licencias de conducción y pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por publicidad que ofrece procesos rápidos o beneficios que no están autorizados.

Durante operativos realizados por la Oficina de Protección al Consumidor, las autoridades encontraron indicios de que datos personales de ciudadanos estarían siendo recopilados en Cali y enviados a otros municipios para gestionar trámites de tránsito.

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Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, hizo un llamado a los ciudadanos para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales y eviten intermediarios que puedan poner en riesgo su información personal.

“Actualmente es muy fácil realizar el trámite de licencias de conducción de manera personal. Invitamos a los ciudadanos a validar toda la información directamente con la Secretaría de Movilidad y con la Administración Distrital. Es importante evitar intermediarios que puedan comprometer sus datos personales o prometer beneficios que finalmente no se verán reflejados”, dijo Moreno.

En las inspecciones también se detectaron posibles fallas relacionadas con información poco clara sobre los servicios ofrecidos, diferencias entre la publicidad y las condiciones reales de contratación, ausencia de precios visibles y falta de información sobre descuentos, promociones y tiempos de entrega de los trámites.

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Además, la Administración Distrital aclaró que no ha autorizado ni está realizando ninguna actividad denominada “Licenciatón”, por lo que invitó a la comunidad a verificar cualquier información a través de los canales oficiales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

“Se están realizando trámites con la manipulación de datos personales. Al parecer, estos datos son recopilados en Cali y enviados a otros municipios donde realizan los trámites, específicamente en temas referentes a tránsito y transporte. Por ello quisimos validar esta información con nuestros equipos, encontrando elementos suficientes que fueron recopilados y analizados para ser entregados a la Superintendencia de Transporte, entidad competente que determinará si existen irregularidades y, de ser necesario, establecerá las sanciones correspondientes”, explicó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.