En 10 días se estaría restableciendo el servicio de agua potable a más del 70% de Buenaventura

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura solicitó apoyo del Gobierno Nacional para atender la emergencia ocasionada por el colapso de una tubería de 39 pulgadas en el corregimiento de Córdoba.

Más del 70% de los usuarios del Distrito de Buenaventura, unos 37 mil bonaverenses, cumplen este miércoles 10 de junio tres días sin el servicio de agua potable, luego del colapso de la tubería principal que abastece de agua al sector insular y gran parte del sector continental de este Puerto.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, advirtió que ante la magnitud del daño de la tubería, está exigiendo el despliegue de maquinaria amarilla especializada entre otros recursos necesarios, para lograr intervenir de manera segura y oportuna esta contingencia.

Ante esta emergencia, se activo un plan de contingencia con la operación de nueve carrotanques. La distribución de agua mediante estos vehículos dará prioridad a sitios de alta concurrencia como centros asistenciales e instituciones educativas.

Se hizo un llamado a los habitantes de Buenaventura, clínicas, hospitales, sector comercio, para que extremen las medidas de racionalización del agua que tengan actualmente en reserva, mientras se supera la emergencia.

El daño se registró debido al crecimiento súbito de la quebrada El Venado, que ocasionó el desprendimiento de la tubería de 39 pulgadas en el corregimiento de Córdoba.

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura declaró la figura de Urgencia Manifiesta, que permite agilizar los procesos de contratación inmediatos para reparar el daño.

Doce comunas están sin el servicio de agua.