Cédulas terminadas en 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16: Vence plazo de declaración de renta en AGOSTÓ

El pasado 12 de agosto comenzó a correr el calendario tributario para las personas naturales que tienen la obligación de realizar la declaración de renta y el pago sobre ese tributo. Ahora bien, debido a que este trámite puede ser un poco complejo para los ciudadanos, ya que implica la contabilidad de las finanzas personales sobre todo el año grabable 2024, la Dian ha compartido información en su sitio web para que los colombianos puedan hacer el proceso de la manera más sencilla posible.

Para este trámite, la entidad ha explicado que los ciudadanos deben realizarlo de forma electrónica por medio del sitio web. No obstante, los colombianos deben tener en cuenta que para que se haga efectivo deberán contar con la firma electrónica, ya que sin esto no será válida la declaración de renta.

Por otra parte, para este año la Dian ha fijado sus esfuerzos en mejorar la experiencia de usuario de su sitio web, ya que la plataforma se caía de manera constante durante esta época del año. Sin embargo, desde las directivas aclararon que pueden presentarse fallas, pero con menor frecuencia. Por esto se ha sugerido a los ciudadanos que realicen con tiempo la declaración de renta

Ahora bien, teniendo en cuenta que año a año hay un porcentaje considerable de colombianos que deben declarar y que la plataforma se puede saturar o presentar fallas e impedir el proceso, la Dian ha consolidado una estrategia. Esta implica que los plazos de este proceso para los colombianos varían dependiendo los dos últimos dígitos de la cédula. Es por esto que el último día de plazo para cada declarante es diferente.

Estos son los días en los que se vencen los plazos para declarar renta de las cédulas 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 16:

Agosto 19: Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 09-10

Agosto 20: Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 11-12

Agosto 21: Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 13-14

Agosto 22: Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 15-16

¿Cuánto espera recaudar la Dian con la declaración de renta y el tributo sobre esta obligación por el año gravable 2024?

Para este año, con las declaraciones del año gravable 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales espera recaudar cerca de $5,5 billones. Este dinero es vital para el Estado, porque le permite tener flujo de caja para el desarrollo de vías, programas sociales, subsidios y demás.

De hecho, la Dian destacó el compromiso de los más de 6 millones de colombianos que cumplieron con la obligación de declarar renta durante el 2024 sobre el año gravable 2023, ya que esto permitió que el Estado pudiera recaudar unos $22 billones, los cuales fueron destinados para inversión de obras sociales. En ese orden de ideas, se espera que en este 2025 el comportamiento de los ciudadanos sea similar.