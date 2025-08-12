Se vence el plazo: Fecha en que declaran renta cédulas terminadas en 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08

Declaración de renta - mujer preocupada - billetes colombianos - DIAN - Getty Images y Cortesía

Este martes 12 de agosto comenzaron los plazos límites del calendario tributario para personas naturales, por lo que los colombianos que tienen que declarar renta y hacer el pago sobre el impuesto de renta deberán identificar con anticipación su día límite. Esto dado que la Dian ha establecido, dependiendo los últimos dos dígitos de la cédula o RUT, las fechas para este proceso.

Lo anterior significa que, por ejemplo, una persona con cédula o RUT terminada en 01 tendrá como fecha límite para presentar la declaración de renta o el pago del impuesto el agosto 12. Mientras tanto, un ciudadano con cédula o RUT terminada en 07-08 su día límite será el 15 de agosto.

Si bien el calendario puede generar confusiones, la intención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es brindar atención especial y prioridad cada día a los ciudadanos, esto dependiendo su fecha límite. Igualmente, esto ayuda a que el sistema no llegue a presentar fallas.

Ahora bien, con el proceso de declaración de renta de este 2025 sobre el año gravable 2024, el Estado espera recaudar más de 5 billones de pesos. Esta cifra es fundamental, ya que permite que el próximo año, en 2026, el Gobierno tenga flujo de caja y pueda desarrollar inversión en temas sociales, como vías, infraestructura o programas sociales.

De hecho, hay quienes se han adelantado y han realizado el trámite con tiempo para evitar sanciones. Para este 12 de agosto ya han declarado 539.772 colombianos.

Fecha límite para declarar renta y hacer el pago del impuesto:

En la primera semana del calendario tributario para personas naturales que deben declarar renta y hacer el pago del impuesto los plazos límites son:

Agosto 12 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 01-02

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 01-02 Agosto 13 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 03-04

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 03-04 Agosto 14 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 05-06

Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 05-06 Agosto 15 Plazo máximo para personas con cédula o RUT terminado en 07-08

¿Cómo saber si me toca declarar renta en 2025?

Los colombianos pueden identificar de tres maneras que tienen que hacer el proceso de declaración de renta:

Por un lado, pueden visitar el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde con solo digitar el número de la cédula la página les indicará a los colombianos si tienen que asumir esta obligación. Para hacerlo dé clic aquí o ingrese a https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/

Una segunda forma que tienen los ciudadanos para conocer que deben hacer la declaración de renta sobre el año gravable 2024 es revisando sus finanzas. En caso de superar los topes establecidos por la DIAN, deberán realizar el trámite.

La tercera manera de conocer que debe hacer el trámite es por medio de la declaración sugerida. La DIAN se encarga de enviar por medio de correo a los colombianos que tienen que desarrollar este proceso.